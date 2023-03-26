المرصد العراقي للحريات يطالب الحكومة بإطلاق سراح المحلل السياسي محمد نعناع

2023/03/26 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، اليوم الأحد، الحكومة والسلطات العراقية بإطلاق سراح الكاتب والمحلل السياسي محمد نعناع.

وقال إعلام المرصد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير "يطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل والعمل بكل مايلزم للإفراج عن الكاتب والمحلل السياسي محمد نعناع الذي ألقي القبض عليه أمس الجمعة في وسط بغداد على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في وقت سابق".

واضاف ان "المرصد يرى إن الظروف الحالية والخطوات المتقدمة التي تتخذها الحكومة على الصعيدين المحلي والدولي تتطلب جهدا أكبر لدعم حرية التعبير عن الرأي وعدم الإفراط في إستخدام الصلاحيات وإشعار الكتاب والصحفيين والناشطين بالطمأنينة في سبيل دعم كل تطور إيجابي في الحالة العراقية التي تحتاج الى تكاتف الجهود والنظر الى مستقبل الدولة ودعم كل خطوة لجعل هذا المستقبل يليق بالشعب العراقي وتطلعاته".

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