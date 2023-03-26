قائمة بالمحافظات التي عطلت الدوام ليوم غد الاثنين

2023/03/26 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يوم غد الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

كما قررت محافظة النجف الأشرف قراراً مماثلاً بالتعطيل.

يشار الى ان محافظات الأنبار وذي قار والديوانية، أعلنت عن تعطيل دوام الغد بسبب رداءة الطقس وهطول الأمطار.

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