2023/03/26 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاستجابة لمناشدة امرأة مسنة من محافظة ذي قار.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "تمت زيارة المرأة من قبل قسم الحماية الاجتماعية ذي قار وتبين انها تفتقر لأبسط مقومات العيش".

وأشار البيان الى، انه "وحسب توجيه الوزير سيتم استكمال اجراءات الشمول بأسرع وقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تستجيب لمناشدة مسنة من ذي قار تفتقر لأبسط مقومات الحياة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تستجيب لمناشدة مسنة من ذي قار تفتقر لأبسط مقومات الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).