2023/03/26 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريقاً اندلع داخل محل تجاري لبيع القرطاسية في بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” فرق الدفاع المدني تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع داخل محل تجاري في بابل المركز الخبري الوطني.

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