2023/03/26 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الامطار..النجف وواسط تعطلان الدوام الرسمي ليوم غدً المركز الخبري الوطني.

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