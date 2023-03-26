نتانياهو يقيل وزير الدفاع

2023/03/26 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، وزير الدفاع، يواف غالانت، الذي كان قد دعا إلى تجميد المشروع الحكومي لإصلاح القضاء، وفق مراسل قناة الحرة

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