2023/03/26 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين التقليص والتمديد أين هذا من ذاك ؟ – حسين الصدر -1- اشتدت الاحتجاجات في فرنسا على رفع سن التقاعد ، وكانت المواجهات بين الشرطة والمحتجين ساخنة للغاية كثرت فيها الاصابات في قوات الامن والشرطة واعتقل المئات من المحتجين .بينما أغتاظ معظم المتقاعدين العراقيين الذين احيلوا على التقاعد عند بلوغهم سن الستين عاما بعد تقليص […]

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