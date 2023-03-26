2023/03/26 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة مع قرار – خالد السلامي قبل أيام قليلة اصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارا بإلقاء القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكابه جرائم حرب في اوكرانيا ورغم ان بوتين لايهمنا لا من قريب ولا من بعيد بسبب مواقفه التخاذلية أيام الحصار على العراق ثم غزوه وتدميره دون ان يحرك ساكنا لايقاف ذاك […]

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