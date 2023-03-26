2023/03/26 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمضـان والقرآن يلتقيانِ – غزاي درع الطائي الحبُّ والأخيارُ في رمضــــــــــــــــانِ يتشابكونَ تشابكَ الأغصــــــــــــــانِ الكلُّ في رمضانَ شيءٌ واحــــــــــدٌ لا فرقَ بين فُلانةٍ وفُــــــــــــــــــــلانِ الكلُّ في رمضــــــــــــــانَ نَفْسٌ حُرَّةٌ لا فرقَ بين الفــــــــــــردِ والسُّلطانِ رمضانُ والعِتقُ الذي يـــــــزهو بهِ ريحانـــــــــــــــــــةٌ تسعى إلى ريحانِ رمضـــــــانُ والقرآنُ يلتقيانِ فيشعُّ نـــــورُ اللهِ في الأركانِ اللهُ يمنحُنا نعيماً دائمـــــــــــاً […]

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