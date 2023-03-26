محافظة واسط تعطل دوام المدارس غدًا الاثنين

2023/03/26 | 21:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تنويه تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين المصادف 27-3-2023 #للمدراس فقط في عموم محافظة واسط بسبب سوء الاحوال الجوية..

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