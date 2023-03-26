2023/03/26 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة المياه والاهوار النيابية، اليوم الاحد، بتشكيل المجلس الاعلى لادارة ملف المياه في العراق.واكد عضو اللجنة، ثائر مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” على :”ضرورة تشكيل المجلس الاعلى لادارة ملف المياه في العراق، شرط ان يكون هذا المجلس عراقي ووطني بامتياز”.واضاف “يجب ان يكون هذا المجلس ثابت لا يتغير مع الحكومات او تعددها”.واوضح مخيف، انه “اذا ما تشكل هذا المجلس سيكون اليد المدافعة عن حقوق العراق المائية ويحاور دول المنبع محاورة جادة لان الحقوق تاخذ لا تمنح”.ونصح بان “يكون بعيدا عن الاحزاب والتكتلات السياسية والقوميات”.

التالي

منذ 25 دقيقة

بعد قرار إيقاف تصدير النفط من كردستان..



برلمانية تكشف حجم الأموال التي سيجنيها العراق

منذ 45 دقيقة

اضطراب سوق النفط العالمية يربك حسابات “الموازنة الثلاثية”

منذ 3 ساعات

مستشار السوداني: التعديل الدستوري اهم بكثير من تمرير قانون الانتخابات

منذ 4 ساعات

برلماني يقترح حلاً “رادعاً” للارتفاع “المخيف” في أسعار المواد الغذائية

منذ 4 ساعات

العرب والتركمان يرهنان تمرير “سانت ليغو” بتدقيق سجل ناخبي كركوك

منذ 4 ساعات

الزبيدي: نظام “سانت ليغو” يعد الاصلح للعملية الانتخابية والوضع الراهن للعراق

منذ 6 ساعات

ائتلاف المالكي يرجح تمرير قانون الانتخابات في جلسة اليوم

منذ 7 ساعات

تحالف الفتح يكشف موعد قراءة الموازنة في البرلمان

منذ 7 ساعات

رئاسة كردستان تحدد موعد انتخابات برلمان الإقليم

منذ 8 ساعات

البرلمان: يجب أن يخضع الإقليم للحكومة الاتحادية بإدارة النفط

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاهوار النيابية تطالب بتشكيل مجلس ثابت يحفظ حقوق العراق المائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاهوار النيابية تطالب بتشكيل مجلس ثابت يحفظ حقوق العراق المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).