العراق يخسر أمام روسيا بثنائية ودياً

2023/03/26 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام

مضيفه الروسي بهدفين دون رد مساء اليوم

الأحد في لقاء ودي.

وأقيمت المباراة على ملعب (Gazprom Arena)

المغلق الذي كان من بين الملاعب التي

خصصت في مونديال روسيا 2018 بس

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