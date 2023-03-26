المصرف الأهلي: زيادة رأس المال الى 300 مليار وافتتاح 11 فرعا جديدا

2023/03/26 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المصرف الأهلي العراقي، أنه سيناقش في اجتماع الهيئة العامة المقبلة زيادة رأسماله الى 300 مليار دينار وافتتاح 11 فرعا خلال العام الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، باسم السالم، في بيان وصل لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الهيئة العامة ستعقد يوم 16 نيسان المقبل، اجتماعا في قاعة المحطة ببغداد لمناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للعام الماضي، وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش مقسوم الأرباح للسنة الماضية، بالإضافة مناقشة زيادة رأسمال المصرف من 270 مليار الى 300 مليار دينار.

وأكد أنه سيتضمن أيضا الموافقة على تمويل افتتاح 11 فرعا خلال عام 2023 من الأرباح المدورة.

وحقق المصرف أرباحا بلغت 27.5 مليار دينار خلال العام 2022.

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