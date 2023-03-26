2023/03/26 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتسديد مستحقات الفلاحين ..السوداني يوجه المالية بتخصيص 500 مليار للموسم التسويقي القادم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتسديد مستحقات الفلاحين ..السوداني يوجه المالية بتخصيص 500 مليار للموسم التسويقي القادم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتسديد مستحقات الفلاحين ..السوداني يوجه المالية بتخصيص 500 مليار للموسم التسويقي القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).