رغم اقتراب فصل الصيف.. شاهد تساقط الثلوج الغريب في هذه الولاية الأمريكية

2023/03/26 | 22:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة ثلجية بشكل مفاجئ في ولاية ويسكونسن الأمريكية، رغم اقتراب فصل الصيف وسط ذهول السكان.قالت فتاة صغيرة تدعى ستيلا فان ليث: "لقد صُدمت لأن هذا الكثير من الثلج، إنه أكثر تساقط للثلوج لدينا"، مشيرة إلى أنه "أمر غريب حقًا".

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