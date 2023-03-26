2023/03/26 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو ثمانية أشهر من العثور على جثة مصممة أزياء تعيش في مدينة نيويورك ميتة في سريرها، كشفت السلطات أن الوفاة حدثت نتيجة جريمة قتل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 8 أشهر.. حل لغز وفاة مصممة أزياء بشقتها بنيويورك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 8 أشهر.. حل لغز وفاة مصممة أزياء بشقتها بنيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).