هيئة الاستثمار تعتزم

2023/03/26 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت الهيئة الوطنية للإستثمار، حرصها العالي بمتابعة أعمال شركة (عراقنا للخدمات) في مجمع بسماية السكني" مشيرة الى "وضع خطط كفيلة لإنجاح المشروع السكني وبالتعاون مع مواطني المجمع".

وسجلت هيئة الاستثمار في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"بعض المؤشرات التي تستدعي معالجات موضوعية للمضي نحو مشروع سكني (بسماية) نموذجي في بغداد" مبينا ان "الهيئة الوطنية شكلت لجنة خاصة لتقييم أعمال شركة (عراقنا) داخل المجمع ودراسة واقع الإفادة في تقديم خدماتها للمواطنين وتنفيذ زيارات عشوائية وكتابة تقارير عن واقع الحال وترفع لرئيس الهيئة".

ودعت "سكان مجمع بسماية المحترمين الى توخي الدقة في إستقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية والمخولة وعدم التعاطي مع المعلومات المضللة أو المحرضة على عدم الإلتزام بالتعليمات والقوانين الخاصة بطبيعة المشروع السكني وما يتعلق بملف الخدمات وديمومة تقديمها للنهوض بواقع المجمع نحو الأفضل".

ولفتت هيئة الاستثمار "اهتمام أهالي مجمع بسماية الى ضرورة الإلتزام بإجراءات تفعيل الباج الإلكتروني المخصص لتسهيل وإنسيابية دخول الساكنين وتعزيز الاجراءات الامنية الخاصة بالمجمع لاسيما بعد تأشير بعض حالات الدخول غير القانوني".

وأكدت "تسجلها تلكؤ واضح في عملية دفع المستحقات المالية المترتبة عن الخدمات المقدمة في المدينة من قبل بعض الساكنين ما سيؤثر على طبيعة وقدرة الشركات تلك على الإلتزام بباقي بنود العقد المبرم معها خاصة وأن ما تم دفعه من مستحقات شركة (عراقنا للخدمات) لا يزيد عن (20 %) فقط من إجمالي مستحقاتها".

وقالت أنها "تراهن على الشعور الوطني العالي لدى ساكني المجمع تجاه أهمية تطوير وتنمية مجمعهم السكني (بسماية)، وضرورة الإلتزام في تسديد أجور الشركات، إذ أن عدم الالتفات لطبيعة الالتزامات المترتبة على مستحقيها قد يعرض مصلحة المشروع الى التراجع خصوصا ما تعلق بالخدمات على مستوى مياه الشرب والتيار الكهربائي".

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