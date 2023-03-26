الخزعلي: لم نفكر بالحصول على جهاز أمني.. وحكومة السوداني لاتواجه ضغوطات

2023/03/26 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، ان الحركة لم تفكر أبداً بالمطالبة في الحصول على جهاز أمني بحكومة السوداني.

وقال الخزعلي في تصريحات متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، اننا "لم نفكر أبداً بالمطالبة في الحصول على جهاز أمني بحكومة السوداني"، لافتاً الى ان "هناك اتفاق بضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن الاستحقاق الانتخابي".

واضاف الخزعلي، ان "لا وجود لتأثير أو ضغوط على عمل الحكومة"، مبيناً ان "لدينا ثقة كبيرة بنجاح الحكومة الحالية"، رغم ان "علاقتي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تتعدى كونه جزءاً من الإطار التنسيقي".

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