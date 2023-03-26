انهاء ملف تعيين الاوائل والشهادات العليا بتوظيف اكثر من 43 الف شخص

2023/03/26 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، اختتام ملف تعيين الاوائل والشهادات العليا بتوظيف اكثر من 43 الف شخص.

وقال إعلام المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المجلس راجع باجتماعه الطارئ اليوم الاحد الموافق 26 /3/ 2023 مخرجات توزيع المتقدمين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، مدققاً إياها على وفق استحداث الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية، ونظر في جميع حالات إعادة توزيع حملة شهادة الدبلوم الذين ظهر تعيينهم في أماكن غير محافظة سكنهم، وحسم القرار بالنسبة للمتقدمين الذين اقتضت حالاتهم تصويب جهة توزيعهم بعد تصحيح التخصص الوارد لهم ضمن قاعدة البيانات".

وأضاف ان "مجلس الخدمة أعلن انجاز جميع مفاصل ملف التوظيف للمشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022".

وبين أنه "قد شُمِل بالتعيين ضمن هذا الملف أكثر من 43 ألف متقدم من الفئتين المذكورتين، وبدوره يهيب المجلس بكل الأحبة المتقدمين الإسراع بالمباشرة في وظائفهم حتى لا تفوتهم الفرصة التي طال عليهم انتظارها".

وفيما يخص التنقل بين جهات التعيين أشار المجلس بحسب البيان إلى أن "ذلك متاح للجميع من خلال اتباعهم الطرق القانونية بعد مباشرتهم في وظائفهم وبحسب الأحكام والضوابط، وموافقة الجهات المعنية لا سيما وزارة المالية".

ومن جهة أخرى أكد المجلس أنه "سيعلن قريبا عن فتح باب الاعتراض إلكترونياً لكل من تم رفض تعيينه، أو لم يظهر اسمه بالتعيين على جهة معينة بالرغم من استيفاء استمارته شروط التقديم".

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