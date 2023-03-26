تربية الكرخ الثانية توجه بتعطيل الدوام ليوم غد الاثنين بسبب الأمطار

2023/03/26 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجهت المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية ، الاحد، بتعطيل الدوام ليوم غد الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد.

وقالت المديرية في بيان ان “المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية توجه بتعطيل الدوام ليوم غد الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد”.

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