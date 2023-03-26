كربلاء تصدر تنويها بشأن

2023/03/26 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم

الاحد، ان يوم غد الاثنين دوام رسمي

في المحافظة.

وذكر اعلام المحافظة في بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "لم يصدر

توجيه بالعطلة المحلية في كربلاء

المقدسة لحد ا

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