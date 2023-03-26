2023/03/26 | 23:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة بابل تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية ومكتب المحافظ وهيئة الاعمار

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