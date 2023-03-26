2023/03/26 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن صلاح السعيدي، عن عودته للتدريس بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية التي نسب إليها مؤخراً بقرار من وزارة الدفاع.

وأشار السعيدي في منشور على صفحته في الفيسبوك الى، انه عاد للتدريس بالجامعة "بعد فراق دام 13 سنة".

وكانت وزارة الدفاع، (صلاح السعيدي) نسبت في 20 آذار الجاري مجدداً في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، بعد عاصفة من التجاذبات والمناكفات بينه وبين وزارة الدفاع بشأن إقالته من منصب مستشار الوزير لشؤون مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعيدي يعود للتدريس في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعيدي يعود للتدريس في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).