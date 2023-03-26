حيدر الملا: الموازنة الثلاثية تؤدي للاستقرار.. و

2023/03/26 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر السياسي العراقي والنائب السابق، حيدر الملا، حكومة محمد شياع السوداني، مما وصفها بـ"ألاعيب الصبي" في منع تمرير مشروع قانون الموازنة المالية.

وكان مجلس النواب، قد تسلم الأسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة المالية وما زالت في أدراج رئاسته دون طرح القانون في جدول أعمال الجلسات.

وقال الملا في تغريدة بتويتر :"موازنة لثلاث سنوات ستؤدي بكل تأكيد الى الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة اذا ما اقترنت بالمراجعة السنوية لمجلس النواب اذا ما استدعت المراجعة شريطة ان لا تمس المراجعة المشاريع المستمرة".

وأضاف الملا "على حكومة ‎السوداني ان تحذر من ألاعيب الصبي الذي سيعمل المستحيل لعدم تمريرها" على حد تعبيره.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 13 من آذار الجاري على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.

وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي في تصريح صحفي، اليوم على "مراجعة الموازنة بشكل سريع"، لافتا الى أن "مبلغ العجز في الموازنة كبير وهو 64 تريليون دينار وسيكون نفسه بـ 2024 - 2025 وهذه إشكالية حقيقية لابد من مراجعتها، فإذا كان بالإمكان تغطيته لعام 2023، فكيف سيغطى للأعوام المقبلة؟".

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