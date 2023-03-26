السوداني يوجه بعطلة شاملة للعراق

2023/03/26 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم) ان قرار التعطيل "يستثنى منه المؤسسات الأمنية والخدمية".

يشار الى ان عدة محافظات أصدرت مساء اليوم قراراً بتعطيل دوامها ليوم غد الأثنين بسبب الأمطار الغزيرة وتسببها بغرق مناطق وشوارع.

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