خبير: قرار التحكيم الدولي اغلق الأبواب بوجه كردستان بشأن تصدر النفط

2023/03/27 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الاحد، قرار كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بالإيجابي والمنصف، مشيرا الى انه حكومة الإقليم لن تستطيع تصدير نفطها الا عبر شركة سومو.

وقال محسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” قضية الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة العراقية ضد الحكومة التركية السماح للإقليم بتصدير النفط عبر ميناء جيهان دون علم الحكومة العراقية اخذت وقتا طويلا حيث قدمت الدعوى منذ عام 2014 الا انه في الأخير حصل العراق على قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس”، مشيرا الى ان ” القرار بالايجابي والمهم وقد انصف العراق بحقه القانوني والدستوري ” .

وتابع انه “بعد القرار وإعلان الجانب التركي الالتزام فان حكومة الإقليم لن تستطيع تصدير نفطها الا عبر شركة سومو ” , مبينا ان ” الإقليم عليه من الان وصاعدا الالتزام بما جاء بالقرار وكذلك عدم وضع عراقيل امام عملية الإنتاج لكون حصة تصدير نفط الإقليم تقع ضمن حصة العراق في المنظمة الدولية أوبك .

وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قدر أصدرت قرارا بوجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات العراق فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية” .

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