السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

2023/03/27 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان “وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، الإثنين، الموافق، 2023/3/27، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية”.

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