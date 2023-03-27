2023/03/27 | 00:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RsNfZ_I4zFM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عين على رمضان | جولة في اسواق مدينة الرمادي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عين على رمضان | جولة في اسواق مدينة الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).