2023/03/27 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z9kSJu_NktM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الأمطار الغزيرة.رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي اليوم باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الأمطار الغزيرة.رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي اليوم باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).