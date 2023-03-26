الفلسطينيون يتهمون مستوطنين بحرق منزل بالضفة وإسرائيل تقول إنه حادث

2023/03/27 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية من وصفتهم بأنهم "عناصر الإرهاب اليهودي" بإضرام النار في منزل بالضفة الغربية المحتلة الأحد، لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن الحريق كان حادثا على ما يبدو.

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