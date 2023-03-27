2023/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – الزمان في يوم ثان من جولاتها في مدينة الكاظمية ببغداد ، فتحت قناة الشرقية وعبر برنامجها وعلى نياتكم ترزقون صفحة من العطاء والخيرات ، حيث زارت بعثة البرنامج عائلة أبو محمد واطلعت على وضعها ، فيما اتصل مباشرة الأستاذ سعد البزاز رئيس مجموعة العلام العراقي المستقل وتحدث الى العائلة العراقية الكريمة، وكرم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البزاز يكرم عائلة جديدة في الكاظمية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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