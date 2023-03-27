البزاز‭ ‬يكرم‭ ‬عائلة‭ ‬جديدة في‭ ‬الكاظمية‭  ‬

2023/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬يوم‭ ‬ثان‭ ‬من‭ ‬جولاتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الكاظمية‭ ‬ببغداد‭ ‬،‭ ‬فتحت‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬وعبر‭ ‬برنامجها‭ ‬وعلى‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والخيرات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬زارت‭ ‬بعثة‭ ‬البرنامج‭ ‬عائلة‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اتصل‭ ‬مباشرة‭ ‬الأستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬العلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬وتحدث‭ ‬الى‭ ‬العائلة‭ ‬العراقية‭ ‬الكريمة،‭ ‬وكرم‭ […]

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