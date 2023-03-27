2023/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام الاخبار تزداد كل يوم عن اعتقال صحفيين أو تقديمهم للقضاء ومحاكمتهم وزج بعضهم أحياناً في السجون سنوات لأسباب تتعلق بأخبار وتقارير ومواقف لا ترضى عليها السلطات في بلدان العرب، وربّما يصيب هذا التعسف مصورين التقطوا صوراً لأحداث ليس إلا.
هذا الحال يجعلني في كل مرة اسمع تلك الاخبار أتخيل صورة صحفي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمات واعتقالات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذا الحال يجعلني في كل مرة اسمع تلك الاخبار أتخيل صورة صحفي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمات واعتقالات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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