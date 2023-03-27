كلمات‭ ‬واعتقالات

2023/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ الاخبار‭ ‬تزداد‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬صحفيين‭ ‬أو‭ ‬تقديمهم‭ ‬للقضاء‭ ‬ومحاكمتهم‭ ‬وزج‭ ‬بعضهم‭ ‬أحياناً‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬سنوات‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بأخبار‭ ‬وتقارير‭ ‬ومواقف‭ ‬لا‭ ‬ترضى‭ ‬عليها‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬العرب،‭ ‬وربّما‭ ‬يصيب‭ ‬هذا‭ ‬التعسف‭ ‬مصورين‭ ‬التقطوا‭ ‬صوراً‭ ‬لأحداث‭ ‬ليس‭ ‬إلا‭.‬هذا‭ ‬الحال‭ ‬يجعلني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬اسمع‭ ‬تلك‭ ‬الاخبار‭ ‬أتخيل‭ ‬صورة‭ ‬صحفي‭ […]

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