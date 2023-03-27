2023/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقليم كردستان يحدد موعد انتخاباته البرلمانية بغداد – أربيل -الزمان حدّد إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في اربع محافظات هي السليمانية واربيل ودهوك وحلبجة في شمال العراق، 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعداً لانتخاباته البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان لعام واحد على خلفية توتر سياسي وأزمة سياسية. وتفيد مصادر سياسية ان الخارطة السياسية لن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب كردي من تصريحات أمريكية ومباحثات في بغداد حول إيقاف النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب كردي من تصريحات أمريكية ومباحثات في بغداد حول إيقاف النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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