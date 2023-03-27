غضب‭ ‬كردي‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬أمريكية‭ ‬ومباحثات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حول‭ ‬إيقاف‭ ‬النفط

2023/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬انتخاباته‭ ‬البرلمانية بغداد‭ – ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ حدّد‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬والواقع‭ ‬في‭ ‬اربع‭ ‬محافظات‭ ‬هي‭ ‬السليمانية‭ ‬واربيل ‭ ‬ودهوك‭ ‬وحلبجة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬موعداً‭ ‬لانتخاباته‭ ‬البرلمانية‭ ‬بعد‭ ‬تمديد‭ ‬دورة‭ ‬البرلمان‭ ‬لعام‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توتر‭ ‬سياسي‭ ‬وأزمة‭ ‬سياسية‭.‬‮ ‬ وتفيد‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬ان‭ ‬الخارطة‭ ‬السياسية‭ ‬لن‭ […]

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