2023/03/27 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا مبكرًا حول أداء الأعمال الدرامية لموسم رمضان 2023 في مصر، بعد عرض أولى حلقات المسلسلات، سواء بشأن الأفكار التي تناولتها، أو أداء بعض الممثلين.ويرى نقاد أنه من المبكر الحكم على أداء أعمال هذا العام، غير أنهم اختلفوا حول طريقة أداء فنانين، فيما تعد الحكومة قائمة سوداء بالأعمال المروجة لمشاهد التدخين وتعاطي المخدرات دون توضيح الآثار السلبية لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: جدل حول الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان..ومسؤول: قائمة سوداء للأعمال المروجة للمخدرات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر: جدل حول الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان..ومسؤول: قائمة سوداء للأعمال المروجة للمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).