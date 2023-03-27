نائب مستقل عن موقف الحلبوسي: اخرجنا بقوة السلاح.. وانهاء عضويتنا

2023/03/27 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل احمد الشرماني، ان النواب المستقلين تم اخراجهم بالقوة العسكرية، معتبرا ان انهاء عضويتهم "شرف".

وقال الشرماني في تدوينة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إنه "تم إخراج النواب المستقلين المعارضين لقانون سانت ليغو من قبة البرلمان بالقوة العسكرية"، معتبرا انه "انتهاك صريح وواضح لصوت ممثلين الشعب من قبل رئاسة المجلس".

واضاف "والله والله والله، انهاء عضويتنا دفاعا عن شعبنا الكريم ومصالحه وثباتنا على قيمنا وثوابتنا شرف ما بعده شرف".

وكان الحلبوسي قد استعان بقوات امن البرلمان لاخراج النواب المستقلين المعارضين لقانون سانت ليغو، فيما اظهرت مشاهد مصورة الحلبوسي وهو "فاقد لصوابه" بعد ان بدأ بالصراخ والضرب بقوة باستخدام المطرقة، مطالبا باخراج النواب المستقلين، فيما هددهم بالاحالة الى الادعاء العام.

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