"فوضى وصراخ للحلبوسي" بجلسة البرلمان وقوات الأمن تتدخل

2023/03/27 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت جلسة مجلس النواب، "فوضى عارمة" بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية (سانت ليغو).

ووثقت مقاطع فيديو بدخول قوات الأمن (حرس البرلمان) الى قاعة المجلس لضبط الأوضاع ومنع أي تطور او اشتباك بين النواب.

ويظهر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قيامه بالصراخ على بعض النواب، وطالب قوات الأمن بالتدخل.

وأحيل نواب متهمون بـ"إثارة الفوضى" الى الإدعاء العام.

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