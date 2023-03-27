2023/03/27 | 00:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fGUhM7Z7UgU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يا أول محمد صار بالكون تبقى إنت الأصل والباقي منسوخ | للشاعر حسام السبعاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يا أول محمد صار بالكون تبقى إنت الأصل والباقي منسوخ | للشاعر حسام السبعاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).