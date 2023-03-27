تعرف على شروط الترشح للانتخابات في القانون الجديد

2023/03/27 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الأحد، على تعديل

المادة (7) من أصل قانون الانتخابات.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان، أن"المادة ستقرأ بالشكل الآتي:

اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (۳۰)

الثلاثون من عمره يو

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