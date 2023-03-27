نائب عراقي: تم إخراج النواب المستقلين المعارضين لقانون سانت ليغو بالقوة العسكرية من البرلمان (فيديو)

2023/03/27 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب احمد مجيد الشرماني، اليوم

الاثنين، انه تم إخراج النواب

المستقلين المعارضين لقانون سانت ليغو

بالقوة العسكرية من البرلمان.

وقال الشرماني في منشور على الفيسبوك،

“بالقوة العسكرية تم إخراج النو

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