الحلبوسي يهدد بانهاء عضوية النواب المعترضين على قانون الانتخابات

2023/03/27 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عامر عبد الجبار، الاثنين،

أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هدد

بانهاء عضوية نواب من البرلمان.

وقال عبد الجبار خلال الجلسة، إن

"الحلبوسي يهدد بانهاء عضويتنا من

البرلمان لاعتراضنا على قانون

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