النائب حيدر الشمخي: هُددنا بالاقالة من البرلمان بشأن رفضنا برفض قانون سانت ليغو

2023/03/27 | 01:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب حيدر طارق الشمخي، اليوم الاثنين، انه هُددنا بالاقالة من البرلمان بشأن رفضنا برفض قانون سانت ليغو.وقال الشمخي في بيان تلقته ايرث نيوز “أدينا واجبنا الوطني برفض قانون سانت ليغو سيء الصيت بكل ما اوتينا من قوة وهُددنا بالاقالة من المجلس واستخدمت القوة لاخراجنا”.واضاف “لذا نقول وان مرر هذا القانون […]

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