2023/03/27 | 01:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهندس حيدر البطاط يعلنها ..“لكي يبقى العراق تابع ويعتمد على الاخرين”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس حيدر البطاط يعلنها .. “لكي يبقى العراق تابع ويعتمد على الاخرين”) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس حيدر البطاط يعلنها .. “لكي يبقى العراق تابع ويعتمد على الاخرين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).