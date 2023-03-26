2023/03/27 | 01:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم، الإثنين، الموافق، 2023/3/27، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الاحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الاحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).