2023/03/27 | 01:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة النزاهة: ندعو عثمان الغانمي ليأتينا بكل احترام أو نذهب إليه فيخبرنا عن مواضع الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/27 | 01:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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