2023/03/27 | 01:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 17v6sLKry9o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أ.عروبة الكبيسي تقدم نبذة مختصرة عن الواقع التربوي في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أ.عروبة الكبيسي تقدم نبذة مختصرة عن الواقع التربوي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).