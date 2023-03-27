2023/03/27 | 01:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، النص الكامل

لقانون الانتخابات المعدل، والذي جرى

التصويت عليه في البرلمان العراقي،

بعد فوضى وطرد لنواب معترضين على

القانون

اقرأ النص الكامل

[https://media.shafaq.com/media/ar

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة نون تنشر بنود قانون الانتخابات الجديد بعد فوضى وطرد النواب المعترضين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة نون تنشر بنود قانون الانتخابات الجديد بعد فوضى وطرد النواب المعترضين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).