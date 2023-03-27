اشراقة كانون: سنطعن في دستورية جلسة التصويت على

2023/03/27 | 01:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو كتلة اشراقة كانون النيابية

زهير شهيد عبد الله، الاثنين، ان النواب

الرافضين لسانت ليغو سيطعنون في

دستورية جلسة البرلمان اليوم لدى

المحكمة الاتحادية.

وقال عبد الله في تصريح خصه لوكالة نون

الخب

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