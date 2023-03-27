امتداد تستنكر الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات

2023/03/27 | 02:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكرت حركة امتداد، اليوم الاثنين، الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الاخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب.وذكر بيان للحركة وتلقته ايرث نيوز إن “الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس […]

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