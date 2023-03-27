2023/03/27 | 02:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 16 شهرا من الفوضى، انتهت العلاقة بين توتنهام الإنكليزي ومدربه أنتونيو كونتي عقب إدلاء الفني الإيطالي بتصريح ناري جديد انتقد خلاله أنانية لاعبيه والعقلية الانهزامية للنادي.

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