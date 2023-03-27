2023/03/27 | 02:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bbn4DhRKgfY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلو العراقي من شارع المنصور الى كبة السراي - صمّون وزعتر م٣ - حلقة ١٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلو العراقي من شارع المنصور الى كبة السراي - صمّون وزعتر م٣ - حلقة ١٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).